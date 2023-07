Fußball, SBFV-Pokal Im Pokal ist wieder einmal alles möglich

/Michael Hundt

Der direkte Vergleich aus der Vorsaison fehlt Johann in der Vorbereitung. Ein Manko, das auch sein Gegenüber Lars Müller hat. Der VfR-Trainer hat sich im Vorfeld über die Zeller erkundigt, auch bei seinem Torhüter Oguz Ozan, der mit dem FSV Rheinfelden zweimal gegen die Schwanenelf spielt und deutlich gewann. „Ich hab die Jungs so gut wie möglich auf den Gegner eingestellt“, sagt Johann. Vor allem die Eingespieltheit des Gegners ist ein wesentlicher Faktor, dem sich die Kurort-Fußballer vom Oberrhein entgegenstellen wollen.

Zell mit erheblichen Verletzungssorgen

Zells Cheftrainer Lars Müller hat vor dem Spiel gegen Bad Bellingen einige Verletzungssorgen zu beklagen. Sowohl Leon Boos als auch Michael Kuttler fallen am Samstag aus. Gleiches gilt auch für Fabrice Loureiro und Tim Beckert. „Unabhängig vom Pokal tut uns das einfach weh, auch menschlich“, meint der Zeller Trainer. „Die Stimmung ist deswegen auch nicht ganz so gut.“ Loureiro und Beckert werden wohl über einen längeren Zeitraum dem FCZ nicht zu Verfügung stehen.

Wittlingen ist gegen Tiengen nur Außenseiter

Einen wesentlich schwereren Stand hat der FC Wittlingen am Sonntagnachmittag gegen den FC 08 Tiengen. In der vergangenen Saison standen sich die beiden Mannschaften in der Bezirksliga gegenüber und es gab zwei deftige Niederlagen für die Kandertäler. Das möchte Wittlingens Cheftrainer Fabio Muto unter allen Umständen am Sonntag vermeiden. Sein Ziel ist es, dem Aufsteiger in die Landesliga so gut wie möglich Paroli zu bieten und am Ende dann vielleicht auch für eine Überraschung zu sorgen. „Wir haben letzte Saison gegen Tiengen zweimal nicht ganz so gut ausgesehen“, meint Muto mit einer gehörigen Portion Selbstironie in der Stimme. „Zuhause wollen wir aber gewinnen.“ Als nächster Gegner würde dann der Freiburger FC ins Kandertal kommen – und somit auch wieder ein paar Zuschauer, die zusätzliche Einnahmen bescheren würden.

Wittlingen hat in der Sommerpause einige Abgänge hinnehmen müssen. Vor allem der Weggang von Moritz Keller schmerzt die Kandertäler. Aber Muto ist sich sicher, dass die Mannschaft breiter aufgestellt ist als im Vorjahr.

Auch Tiengen hat einige Spieler verloren, hat diese Abgänge nach Ansicht von Muto aber durchaus adäquat ersetzt. „Aber es ist für uns ein guter Test in der Vorbereitung, um zu schauen, wo wir stehen“, meint Muto. In den vergangenen vier Wochen haben die Kandertäler hart an sich gearbeitet, waren sogar für ein paar Tage am Bodensee im Trainingslager, was es zuvor auch noch nicht gegeben hat.