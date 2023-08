Fußball, SC Freiburg „Mannschaft ist durchs Feuer gegangen“

Dass man zum Ende der vergangenen Bundesligasaison erneut von der Königsklasse träumen durfte, lag einfach an den sportlichen Erfolgen der Breisgauer. „Die Spieler haben sich über ihre guten Leistungen in die Situation gebracht“, freut sich Streich über die Tatsache, dass der Sport-Club zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen darf. „Das ist toll. Wir probieren, weiter gute Leistungen zu zeigen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir zehn Plätze schlechter sind als in der Vorsaison, sehr gering“, verspricht der Trainer für die aktuelle Saison in der Bundesliga. Nach zwei Spieltagen steht der SC Freiburg derzeit mit zwei Siegen auf dem fünften Tabellenplatz. „Wenn der SC Freiburg im Jahr 2024/25 wieder in der Bundesliga spielt, dann war es kein schlechtes Jahr“, meint Streich, der seit 2012 beim SC unter Vertrag steht, vorausblickend.