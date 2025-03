Fußball: Schatz hört zum Ende der Saison auf

Definitiv. Er ist eine Maschine und eigentlich noch A-Jugendspieler. Yanis war am Sonntag auch wieder bei der ersten Mannschaft dabei. Wir haben ohnehin ein paar Jungs in unserem Kader, die noch in der A-Jugend spielen könnten und jetzt schon eine super Rolle bei uns einnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass sie das auch in ein paar Jahren in der ‚Ersten‘ machen können. Insgesamt muss man aber sagen, dass wir gegen Karsau eine super Mannschaftsleistung gezeigt haben. Darauf lässt sich echt aufbauen.