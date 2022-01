Weil am Rhein(pd). Der SV Weil 1910 setzt die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Andreas Schepperle fort. Bereits in der vergangenen Woche hat sich Sportchef Perseus Knab mit „Scheppi“ auf eine Fortführung der Zusammenarbeit verständigt. Auch Co-Trainer Thomas Schwarze und Torwart-Trainer Aykut Kaya bleiben dem SV Weil in der nächsten Saison erhalten. Sportliche Leitung und Trainerteam waren sich in allen Punkten einig, so war die Vertragsverlängerung nur eine Formalie. „Wir wollten von Anfang an langfristig zusammenarbeiten. Daran hat sich nichts geändert“, so Schwab. Wir berichten morgen ausführlich über die Vertragsverlängerung.