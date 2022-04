Fußball Schepperle platzt der Kragen

Donaueschingen. Die Spieler des SV Weil müssen sich an die eigene Nase fassen. Wurde in den vergangenen Wochen noch ihr Teamgeist vom Weiler Trainer-Stab gebührend gelobt, war die Mannschaft am Samstag bei DJK Donaueschingen Lichtjahre von diesem hohen Sportler-Gut entfernt.

So platzte einem maßlos enttäuschten Coach Andreas Schepperle nach dem 1:1 der Kragen: „Eigentlich hätten wir dieses Spiel 5:0 oder 6:0 gewinnen müssen. Wir hatten so viele hochkarätige Chancen, dass es eigentlich ein Witz ist, dass wird nur ein Tor erzielt haben. Egoismus pur herrschte bei uns in der Offensive. Jeder wollte unbedingt das Tor machen und übersah dabei viel zu oft den besser postierten Nebenmann. Da ist mir beim Zushen richtig schlecht geworden. Und wenn dann Spieler beleidigt sind, wenn sie ausgewechselt werden, zeigt das nur, dass sie zuerst an sich und dann erst, wenn überhaupt, an die Mannschaft denken.“ Da kann man nur sagen: Schämt Euch Spieler des SV Weil.