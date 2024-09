Die Trainingswoche ist beim SV Weil bislang positiv verlaufen. „Die Stimmung im Team ist richtig gut nach dem Sieg im Derby gegen Binzen“, sagt Andreas Schepperle noch vor dem Abschlusstraining am Donnerstagabend. Die Weiler sind bekanntlich durch den Sieg am TuS in der Tabelle vorbeigezogen. Weils Trainer kann das gestiegene Selbstbewusstsein nur recht sein. „Wir haben vor zwei Wochen erst gegen Herbolzheim verloren“, sagt Schepperle, der damit auf den Tabellenplatz aufmerksam macht. Stegen sei sogar Letzter, was aber keinen Sieg und keinen Selbstläufer garantiere. Wenn die Maschine nicht richtig ins Rollen kommt, kann es ein schweres Spiel werden. Gerade gegen Kellerkinder fällt es spielstarken Teams schwer. „Wir wollen vor eigenem Publikum natürlich drei Punkte holen“, benennt der Coach das Ziel. Seinem spielstarken Team fehle bislang die Konstanz. Dabei stehen sonst drei Siege und ein Unentschieden (gegen den FVLB). Adrian Fischer und Malin Schepperle fehlen am Samstag, Anpfiff 15.30 Uhr, wegen eines Kurzurlaubs, sowie Muhamadou Krubally wegen seiner Rot-Sperre. Lirian Ismajli ist nach seiner Verletzung wieder im Training. „Jeder kann sich im Training aufdrängen“, lässt Schepperle die Karten bewusst offen, auf welche Elf er gegen Stegen setzen wird.