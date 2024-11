Fußball: Schepperle wechselt den Sieg ein

Fußball wurde anschließend natürlich auch gespielt. Und wie! Die Partie startete rasant. Von anfänglicher Zurückhaltung keine Spur. Chancen gab es hüben wie drüben. BSC- Akteur Nathan Mouly entwischte in der 9. Minute der Weiler Abwehr und kam aus 15 Metern gefährlich zum Abschluss. SVW-Schlussmann Sandro Keller tauchte ab und parierte souverän. Nur drei Minuten später segelte eine scharfe Hereingabe von rechts einmal quer durch den Weiler Strafraum an Mann und Maus vorbei. Wie aus dem Nichts tauchte Neo Oehler aus dem Rückraum auf und setzte den Ball mit Schmackes an den Querbalken.

Schepperle adelt seinen Torwart

In Minute 16 antizipierte Nathan Mouly seinen Lauf in den Schnittstellenpass perfekt, lief frei auf das Tor zu, fand jedoch einmal mehr seinen Meister in Keller. Bei ihm konnten sich die Hausherren nach einer Viertelstunde bedanken, dass sie nicht einem Rückstand hinterher laufen mussten. lagen. SV Weil-Trainer Andreas Schepperle adelte seinen Keeper nach dem Spiel: „Wir wissen, welche Qualität Sandro hat und genau in der Form von heute brauchen wir ihn.“