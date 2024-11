Fußball: Scheurer erleidet Kreuzbandriss

SG Mettingen/Krenkingen (6.) - FC Wittlingen (1.); So.; 14.30 Uhr: Nach dem Kreuzbandriss von Catu Hucke gleich am ersten Spieltag waren die Wittlinger, was Verletzungen angeht, in dieser Saison weitestgehend verschont geblieben. Am vergangenen Wochenende verletzte sich nun aber Yannik Scheurer schwer. Genau wie Hucke hat es auch den 28-Jährigen am Kreuzband erwischt. „Das ist ultra bitter“, sagt Trainer Fabio Muto. Die schwere Auswärtspartie wollen die Kandertäler nun sicherlich auch für Scheurer gewinnen. Wer den Mittelfeldspieler ersetzen wird, ließ Muto noch offen. „Wir wollen nicht jammern. Wir werden schon eine gute Lösung finden.“ Den kommenden Gegner, der vor Wochenfrist in Schliengen verloren hatte, bezeichnet Muto als „eine richtige Wundertüte“. „Grundsätzlich ist das aber eine gute Truppe mit viel Qualität.“

FC Schlüchttal (11.) - FC Zell (3.); Sa.; 16 Uhr: Die Serie des FC Zell wird länger und länger. Seit Mitte August haben die Wiesentäler nun schon kein Spiel mehr verloren. Damals hatte es ein 0:6 bei der SG Mettingen/Krenkingen gegeben. Für die Mannschaft von Cheftrainer Michael Schwald steht heuer eine komplizierte Aufgabe beim FC Schlüchttal vor der Brust: „Das wird sicherlich kein einfaches Spiel. Wir werden aber gut vorbereitet sein und den Rückenwind aus den letzten Spielen mitnehmen“, stellt Schwald klar. Seit zwölf Begegnungen sind die Zeller ungeschlagen. Nicht mitmischen kann am Wochenende Fabrice Neto Loureiro. Hinter Lukas Ruf und Antonio Fischer steht noch ein Fragezeichen.