Fußball, Schiedsrichterwesen Alle danken Henning Nopper

In seiner kurzen Laudatio auf den Jubilar würdigt Leisinger außerdem die zahlreichen Tätigkeiten, mit denen Nopper auch die Arbeit von Leisinger um vieles erleichtert hat. „Als Kassierer hat er viele Aufgaben übernommen und ausgeführt, welche nicht in sein unmittelbares Ressort fallen“, würdigte Leisinger Noppers Arbeit. Am 2. Oktober wollen die Schiedsrichter das 100-jährige Bestehen ihrer Vereinigung feiern. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird Henning Nopper noch mal entsprechend seiner Verdienste gefeiert und geehrt.

Wo Licht ist, ist auch wieder Schatten gewesen

Kritikpunkte gab es einige während der Jahreshauptversammlung der Fußball-Schiedsrichter aus dem Bezirk Hochrhein. Bewährter Gastgeber war in der Stadthalle Wehr wieder einmal der FC Wehr. Dessen Vorsitzender Matthias Kaiser lobte in seinem Grußwort aber nicht nur die Schiedsrichter für deren unermüdliche Einsätze. Kritik gab es von Kaiser allerdings am Verhalten des FC Wittlingen. Der hatte Schiedsrichter Albert Hilbold, der bisher für den FC Wehr als Schiedsrichter gemeldet war, kurzerhand abgeworben, um selbst ausreichend Schiedsrichter stellen zu können. Eine Vorgehensweise, die nicht von allen Anwesenden gutgeheißen wurde. „Die Vereine tun besser daran, selbst Schiedsrichter auszubilden“, meinte Kaiser in seinem Grußwort und spielte damit nicht nur auf das Gebaren der Wittlinger an.