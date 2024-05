Doch der Reihe nach. In der 21. Minute zelebrierten die Stettener den bis dahin sehenswertesten Angriff, an dessen Ende Sanel Covic, der beste Mann auf dem Platz, aus 14 Metern das 1:0 markierte.

Neun Minuten später jedoch war die Welt des TuS Stetten nicht mehr in Ordnung. Was war geschehen? Ceesay stürmte mit Volldampf Richtung Hertener Tor und wurde von einem Gästespieler regelwidrig umgestoßen. Schiri Weber stand fünf Meter entfernt und ließ weiterspielen. Eine klare Fehlentscheidung, die Folgen hatte. Denn: Aus dem Hertener Konter resultierte der 1:1-Ausgleich durch Luis Grether. Fassungslos schüttelte TuS-Coach Sascha Müller nur den Kopf. In der Schlussphase brachte Covic (80.) die Heimmannschaft erneut in Führung. Kurz darauf gelang dem SV Herten durch Loris Nastasi wieder der Ausgleich. Ein Minute später verschoss Ceesay den Strafstoß.