Nun gaben sie die Verlängerung der Trainer beider Herrenmannschaften für die kommende Saison 2024/25 bekannt. Jürgen Andres ist seit dem vergangenen Sommer Cheftrainer des Bezirksligateams, rangiert derzeit auf Platz sechs und hat mit seinem Team eine erfolgreiche Hinrunde absolviert. Dabei wurden sogar mehr Punkte erspielt, wie zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison, die als Erfolgreichste in der Vereinshistorie gilt. Weiterhin Trainer der Kreisliga-B-Mannschaft wird David Held sein. Der Aufstiegstrainer rangiert derzeit mit seinem jungen Team im Mittelfeld der Tabelle und sorgte mit Siegen gegen Mannschaften aus der Liga-Spitzengruppe für Aufmerksamkeit sorgen. David Held ist bereits seit 2019 bei den Sportfreunden als Spieler, spielender Co.-Trainer und Trainer engagiert. Neu präsentierte der Verein Kevin Zeller als Co.-Trainer der Bezirksligamannschaft. Nach dem Abgang von David Held als Cheftrainer in die zweite Mannschaft der Sportfreunde Schliengen, war die Co.-Trainer-Position in der Bezirksligamannschaft seit Saisonbeginn vakant. „Wir sind froh mit Kevin Zeller einen kompetenten Mann gefunden zu haben.“, kommentiert der Sportliche Leiter Jean Rossetti den neuen Mann an der Seitenlinie. Zeller war in seiner aktiven Fußballerlaufbahn Torwart in höherklassigen Vereinen und hat Oberliga-, Verbandsliga- und Landesligaerfahrung beim Freiburger FC, VfR Hausen und FC Auggen gesammelt. Diese reichhaltige Erfahrung ließ er schon in mehreren Trainingseinheiten einfließen und konnte die Mannschaft bereits kennenlernen. Er konnte den SFS-Vereinsfunktionären nun eine Zusage geben.