Nach dem unlängst verkündeten Wechsel von Florian Kessler zu den SF Schliengen, kehrt auch Tim Merstetter vom Landesligisten SV Ballrechten-Dottingen nach Schliengen zurück. Merstetter wurde in der Jugend des SV Weil und des FC Auggen ausgebildet und wechselte 2021 nach Schliengen. Dort war er maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga 2022 verantwortlich und konnte in drei Spielzeiten als Mittelfeldspieler 15 Tore erzielen und acht Assists beisteuern. Erst diesen Sommer wollte er sich in der Landesliga beweisen und wechselte zum SV Ballrechten-Dottingen. In der Hinrunde absolvierte Merstetter 15 Spiele und kehrt nun bereits im Winter nach Schliengen in die Bezirksliga zurück. „Tim wird hervorragend in das System unseres Trainers Jürgen Andres passen, da bin ich mir sicher“, freut sich Jean Rossetti, der Sportliche Leiter des Klubs, auf den Wintertransfer.