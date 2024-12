Fußball: Schlussphase kostet den Sieg

Bereits nach fünf Zeigerumdrehungen musste Fabio Muto, Trainer des FC Wittlingen, zum ersten Mal verletzungsbedingt austauschen. Kevin Etienne griff sich an die Kniekehle und wurde in der Anfangsphase durch Lorik Breca ersetzt (7.). Bei sehr milden Temperaturen bekamen die Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Untermettingen eine chancenarme erste Halbzeit zu sehen. Einzig ein Distanzschuss von Arian Palatini, der knapp am Tor vorbeistrich, brachte den mitgereisten Gästeanhang beinahe zum Jubeln. Die Gastgeber zogen sich zurück und fokussierten sich auf ihr Konterspiel. Mit 0:0 ging es torlos in die Pause.

Wittlingen kommt stark aus der Halbzeit

In dieser schien Fabio Muto die richtigen Worte an seine Mannschaft gerichtet zu haben. Mikias Alem brachte die Schwarz-Weißen in Minute 51 mit einem Linksschuss auf Vorlage von Etienne Leisinger in Führung, bevor Lukas Schmeller vom Strafraumeck, ebenfalls per Linksschuss, auf 2:0 erhöhte. Gerade als Wittlingen dem 3:0 nahe schien, legte SG-Mittelfeldmotor Daniel Bächle die Kugel nach einer sehenswerten Einzelaktion ins Zentrum, wo Nico Maier auf 1:2 vekürzte (63.).