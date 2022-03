Fußball Schnelles Wiedersehen mit Ex-Verein

Keine einfache Aufgabe erwartet die Sportfreunde aus Schliengen, wenn es am Sonntag ab 15 Uhr beim FC Hausen zur Sache geht. Die Gastgeber haben vor heimischer Kulisse noch keine Partie verloren.

Mit zwei Unentschieden gegen Schliengen und Rheinfelden II ist der TuS Lörrach-Stetten in das Jahr 2022 gestartet. Die Elf von Trainer Faik Zikolli zeigte in beiden Duellen, dass mit dem TuS in der Rückserie noch zu rechnen ist. Es wäre sogar mehr möglich gewesen. Tabellarisch haben die zwei Punkte den Stettenern aber nur herzlich wenig gebracht. Neun Zähler beträgt der Rückstand auf den Primus aus Rheinfelden. Heute, 15 Uhr, empfängt Stetten zuhause den SV Eichsel. Dann wird aller Voraussicht nach auch wieder Sportdirektor Sascha Müller mit auf dem Feld dabei sein. „Er ist trotz seines hohen Alters fit. Er haut sich immer rein“, lobt Zikolli.

Abstiegskracher in Huttingen

Mit einem Remis startete der FC Hauingen am vergangenen Wochenende in die Rückrunde. „Wir haben gegen das Kleine Wiesental viele Dinge schon ordentlich umgesetzt bekommen, die wir angesprochen haben“, freut sich Cheftrainer Mick Fahr. Wie die meisten Mannschaften hatten auch die Hauinger in der Vorbereitung mit Coronafällen zu kämpfen. „Daher brauchen einige Spieler von uns auch noch zwei, drei Wochen, um wieder bei 100 Prozent zu sein.“

Aktuell rangiert die Fahr-Elf auf dem sechsten Tabellenplatz. Viel mehr scheint in dieser Saison angesichts des Spitzentrios aber auch nicht möglich zu sein. „Wir haben vor der Saison gesagt, dass wir im ersten Drittel landen wollen. Das hat sich nicht geändert. Ich denke, dass das auch realistisch ist.“ Zudem steht Hauingen noch im Bezirkspokal-Halbfinale. „Da wollen wir natürlich unbedingt ins Finale kommen. Das wäre noch einmal ein zusätzliches sportliches Highlight.“ Fahr und seine Schützlinge gastieren am Samstagnachmittag ab 14.30 Uhr bei Kellerkind FV Degerfelden.

Zum Abstiegskracher kommt es am Sonntag, 15 Uhr, zwischen dem FC Huttingen und Schlusslicht SV Liel-Niedereggenen. Während die Gäste dieses Jahr schon zwei Ligaspiele in den Beinen haben, greift die Mannschaft von Trainer Uwe Berger erst jetzt wieder in den Spielbetrieb ein. Die Huttinger stehen momentan noch auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Mit einem Sieg könnte sich der FCH etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Allerdings muss Berger personell auf einige Spieler verzichten. So haben sich in der Vorbereitung die Dürrschnabel-Brüder Julian und Domenik verletzt. Heute Abend ab 18.30 Uhr trifft der FC Wittlingen II auf den TuS Kleines Wiesental. Die Begegnung zwischen dem FC Steinen-Höllstein und dem SV Todtnau wurde wegen Corona abgesagt.