Seit dem vergangenen Wochenende ist dem FC Schönau der Klassenerhalt nun auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Vor der Mannschaft von Trainer Manfred Knobel kann man nur den Hut ziehen. Die Kicker vom Oberen Wiesental mussten in dieser Spielzeit schließlich gegen so einige Widrigkeiten ankämpfen. Da wäre beispielsweise der Abgang von Ismail Demirci im vergangenen Sommer nach Binzen oder auch der monatelange Ausfall von Leon Hesselbarth. Zudem konnten die Schönauer drei Monate nicht auf dem heimischen Platz im Jogi-Löw-Stadion trainieren, mussten etwa nach Todtnau oder Utzenfeld ausweichen. „Wir können in Anbetracht dieser vielen Umstände sicherlich zufrieden sein mit dieser Saison. Dass wir vier Spieltage vor Schluss sicher gerettet waren, freut uns sehr“, sagt Knobel. In den verbleibenden drei Partien möchten die Schönauer aber noch einmal alles rausholen. „Wir werden alles daran setzen, die drei Spiele zu gewinnen, um auf 40 Punkte zu kommen. Dann wäre es sogar eine echt gute Runde.“ Knobels Schützlinge bekommen es am Sonntag, 15 Uhr, mit dem SV Jestetten zu tun. fas