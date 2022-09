Fußball Schönau setzt auf die Heimstärke

Am Samstag ab 17.30 Uhr gastieren die Sportfreunde im Jogi-Löw-Stadion. „Da erwartet uns natürlich eine harte Nuss. Das haben die bisherigen Leistungen der Schliengener gezeigt“, weiß Lais, der aber noch nichts von einer ersten Standortbestimmung wissen will: „Dafür ist es mir zu früh. Wir werden in den kommenden Wochen in Ruhe weiterarbeiten, mit dem Ziel mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen, um am Ende möglichst viele positive Ergebnisse zu erzielen.“