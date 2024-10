Fußball: Schönaus Auswärtsmarathon beginnt

SV Buch (2.) - FC Hauingen (11.); Sa.; 16 Uhr: Krankheitsbedingt hat Hauingens Trainer Mick Fahr das 1:6 seiner Mannschaft im Heimspiel gegen Primus FC Wittlingen nicht vor Ort verfolgen können. Informationen hat Fahr von Sportchef Patrick Maier-Blanc erhalten. „Er meinte, das Ergebnis sei zwei, drei Tore zu hoch ausgefallen, und dass wir eigentlich gar nicht so schlecht in der Partie waren.“ Die Hauinger waren sogar mit 1:0 in Führung gelegen, verursachten in der Folge aber unter anderem zwei Elfmeter. „Sowas darf natürlich nicht mehr passieren. Aber das ist wieder eine Lehre, die wir aus so einem Spiel ziehen können“, so Fahr. „Für einen Aufsteiger“, macht der 45-Jährige jedoch klar, „sind wir absolut im Soll.“ Seine Mannschaft werde sich im Laufe der Saison auch noch weiterentwickeln. Davon ist der Hauinger Coach überzeugt. Nach 13 Jahren in der Kreisliga A sind etwaige Entwicklungsstufen auch ganz normal und sollten zugestanden werden. Abgesehen vom sportlichen Prozess tut sich auch außerhalb bei den Sonnenstädtern wieder etwas. Beim Spiel gegen Wittlingen war beispielsweise die neue digitale Anzeigetafel erstmals eingesetzt worden.

FC Schlüchttal (7.) - FC Schönau (14.); Sa.; 16 Uhr: Auswärtsspiele „en masse“ warten in den kommenden Wochen auf die Kicker des FC Schönau. Aufgrund der nun begonnenen Sanierung des Jogi-Löw-Stadions steht das nächste Heimspiel für die Schönauer erst wieder am 16. März 2025 zum Rückrundenstart an. Auch trainieren kann Schönau logischerweise nicht mehr auf dem heimischen Kunstrasenplatz. Daher weicht die Mannschaft von Trainer Manfred Knobel künftig nach Zell und Bernau aus. „Das ist keine einfache Situation“, macht Knobel keinen Hehl daraus, der mit seinem Team zuletzt 2:2 gegen den FC Zell spielte. Im Vergleich zum Derby fehlen dem Übungsleiter nun jedoch drei, vier Spieler aus der Startformation. „Es ist auf Dauer einfach schwer, jedes Wochenende Spieler von der Zweiten zu fragen, ob sie bei uns spielen können. Glücklicherweise sagen immer ein paar zu.“