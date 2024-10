Fußball: Schonfrist vorbei

„Die Mannschaft ist aber halt nicht so abgebrüht. Es fehlt auch einer im Zentrum, der mal das Tempo rausnimmt“, erklärt Cascio, der nach wie vor nach einem neuen Co-Trainer sucht. Denn der von Cascio hochgelobte Peter-Sammy Oßwald, ein Schopfheimer Junge, hatte vor Rundenbeginn wissen lassen, dass er aus privaten Gründen das Amt nicht mehr weiter ausüben könne. Auch im Hintergrund hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten am Oberfeld einiges getan. Dem neuen Vorstand gehören nun Tesfaldet „Tessy“ Reda und Sebastian Reif als Vorsitzende an. Aus dem Vorstand verabschiedet hat sich indes Andreas Gsell, der dem Verein aber erhalten bleibt. Nicht mehr als Sportlicher Leiter tätig ist überdies Uwe Krähling.

Richtig gut macht es bislang die junge Truppe des FSV Rheinfelden II. Ein Grund, dass die Löwenstädter derzeit auf dem dritten Tabellenplatz liegen, ist eben auch die Tatsache, dass sich die vielen Jungen schnell an den Aktivfußball gewöhnt haben. „Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung der ganzen jungen Spieler. Sie hören aufmerksam zu, kommen ins Training und bekommen von mir auch ehrliche Rückmeldung. Das passt sehr gut“, freut sich Spielertrainer Tolga Polat.

Natürlich gibt es beim FSV II noch Hoch und Tiefs. Doch die Leistung am vergangenen Wochenende gegen den SV Todtmoos hat gezeigt, dass das Polat-Team auch über 90 Minuten reif aufspielen kann. Ein 2:0 stand am Ende zu Buche. Wenn man bedenkt, dass die Todtmooser zuvor in zwei Spielen elf Tore geschossen haben, war nicht unbedingt damit zu rechnen. „Wir haben eine starke Teamleistung gezeigt. Die Abwehr um Fabian Venturiero war sattelfest.“