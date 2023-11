Mit 14 Siegen und einem Unentschieden kann sich die Bilanz der Hauinger nach der Hinrunde natürlich mehr als sehen lassen. Die Mannschaft von Trainer Mick Fahr ist das einzige Team in der Liga, das noch keine Niederlage kassiert hat. Ob das erste Rückrundenduell der Hauinger am kommenden Wochenende gegen den SV Karsau ausgetragen werden kann, steht noch in den Sternen. Denn anders als in der Partie mit Schopfheim kommt ein Heimrechttausch nun nicht infrage. Es gibt also nur zwei Möglichkeiten: Entweder das Spiel wird abgesagt und ins neue Jahr verlegt oder der Platz in Hauingen ist doch irgendwie bespielbar, sodass noch einmal auf dem malträtierten Rasen (wir berichteten) gekickt werden kann. „Nach dem aktuellen Zustand ist das aber ehrlich gesagt sehr fraglich. Entscheidend wird sein, welche Menge an Niederschlägen in den kommenden Tagen auf den Platz niedergehen“, informiert Fahr.