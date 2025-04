In den vergangenen Wochen hat Kreis A-Ligist SV Schopfheim mit zwei Kantersiegen gegen den SV Todtmoos (7:3) und die Reserve des FSV Rheinfelden (7:1) auf sich aufmerksam gemacht. Nun hat der Verein auch die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Michael Gessner, der den Verein inmitten der aktuellen Spielzeit übernommen hatte, wird zur neuen Saison von Fatih Cam abgelöst. Cam, aktuell Jugendtrainer beim SVS und früherer Aktiv-Fußballer, übernimmt die Mannschaft im Sommer. „Fatih Cam bringt viel Erfahrung aus seiner Spielerkarriere mit und wird die Mannschaft fußballerisch voranbringen“, so Sportvorstand Sebastian Reif. Cam war neben dem SVS auch für den FC Wallbach in der Bezirksliga aktiv. „Zunächst gilt aber alle Aufmerksamkeit der aktuellen Saison. Michael Gessner erntet jetzt die Früchte seiner harten Arbeit, er hat die Mannschaft stabilisiert. Wir sind sicher, dass am Ende der Saison der Nichtabstieg steht“, betont der SVS-Vorsitzende Tessy Reda abschließend.