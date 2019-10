Fußball Schopfheim wacht zu spät auf

Verfolger FC Steinen-Höllstein hat die Hürde beim FV Degerfelden erfolgreich genommen und sich mit 3:1 durchgesetzt. Bünyamin Sahin sorgte nach 20 Minuten für die Steinener Führung. Nach einem Fehler von Torwart Evgenij Schenk traf Degerfeldens Spielertrainer Patrick Streule zum Ausgleich. Danach gestaltete sich die Partie offen. Zwanzig Minuten vor dem Ende war es aber wieder Sahin, der den Favoriten mit 2:1 in Führung schoss. Für die Entscheidung sorgte dann Jonathan Maier. „Einen Zähler hätten wir verdient gehabt“, so Streule. Auch Steinens Trainer Oguz Dogan zollt dem Gegner Respekt: „Sie haben wirklich toll dagegengehalten. Insgesamt denke ich aber schon, dass wir die bessere Mannschaft waren. Der Sieg geht in Ordnung.“

Der TuS Lörrach-Stetten hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht und bei den SF Schliengen mit 3:1 die Oberhand behalten. Bereits nach zwölf Minuten führte der Vizemeister mit 2:0. Coach Müller war dabei für das zweite Tor zuständig. Der 38-Jährige verwandelte einen Freistoß aus 20 Metern. „Aus dem Spiel heraus treffe ich sicher nicht mehr“, lachte Müller.

In der zweiten Hälfte verkürzte der Aufsteiger nach einem Tor durch Benjamin Martijn auf 1:2. Stetten ließ sich davon allerdings nicht beirren und erhöhte nach knapp einer Stunde auf 3:1. Dominik Krieger durfte sich als Torschütze feiern lassen. „Die Einstellung hat gepasst. Auch spielerisch war eine Steigerung zu den Vorwochen erkennbar“, informiert Müller.

Der SV Schopfheim kam vor heimischer Kulisse nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Liel-Niedereggenen hinaus. Die Gastgeber enttäuschten vor allem in Halbzeit eins. „Da haben wir es viel zu locker angehen lassen und keinen Biss gezeigt“, moniert SVS-Trainer Daniel Schulz.

Liels Kapitän Max Hiss brachte sein Team mit einem Freistoß in Front. Emre Kuytan gelang wenige Minuten vor dem Pausentee das 1:1, doch durch eine Unachtsamkeit stellte Jürgen Zimmermann nur 60 Sekunden später auf 2:1 für Liel. Nach der Halbzeit drückte Schopfheim auf den Ausgleich. Burak Asik belohnte die Seinen schließlich, nachdem die Lieler den Ball nicht aus dem Strafraum befördern konnten.

Schopfheim spielte sich noch weitere zahlreiche Torchancen heraus, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung. Schulz: „Wir können mit diesem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein. Es fühlt sich wie eine Niederlage an.“

Die vierte Pleite in Serie kassierte der TuS Kleines Wiesental, der sich beim SV Weil II mit 1:2 geschlagen geben musste (siehe nebenstehendes Interview). Das Duell zwischen dem FC Hausen und dem TuS Binzen musste am Samstagnachmittag abgesagt werden, da der aufgeweichte Platz in Hausen nicht bespielbar war.