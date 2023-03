Fußball Schreiber wie Augenthaler

Den besseren Start im Oberfeld erwischten die Gäste aus Tegernau. Patrick Hafensteiner markierte schon nach vier Minuten den 1:0-Führungstreffer. „Danach kam unsere beste Phase über 30 Minuten.“ Schopfheim stellte bis zum Pausentee auf 3:1.

Trotz der hohen Qualität in der TuS-Offensive in Person von Christian Nolte und Hafensteiner, blieb es unterm Strich beim 4:2. „Ich finde, am Ende war das auch ein verdienter Sieg“, sagt Schopfheims Coach Kraehling.

Wichtige Punkte im Tabellenkeller sicherte sich der SV Herten II beim 3:2-Heimsieg im Nachbarschaftsduell mit dem FSV Rheinfelden II. Knackpunkt für die Niederlage waren laut Rheinfeldens Spielertrainer Sascha Rueb die beiden verletzungsbedingten Ausfälle von Lamin Drammeh und Samuel Pisano, die Mitte der zweiten Halbzeit vom Platz mussten.

Eichsel holt dreiZähler im Abstiegskampf

Zuvor hatte das Duo noch für die FSV-Treffer zum 2:1 gesorgt. „Vor allem bei Lamin sieht es nicht gut aus. Das könnte eine längere Geschichte am Knie werden“, informiert Rueb. Die Hertener drehten die Partie in der Schlussphase noch zu ihren Gunsten. „Sie wollten es am Ende einfach ein wenig mehr als wir“, so Rueb.

Auch der SV Eichsel durfte sich über drei Zähler im Abstiegskampf freuen. Mit 3:2 siegten die Dinkelberger bei der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler. Damit klettern die Schützlinge von Trainer Manuel Schwarz auf einen Nichtabstiegsplatz. Den Siegtreffer erzielte der Eichsler Alasdair Doo in der 87. Minute.