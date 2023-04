Fußball Schützenfest im Grütt

Hatte die Reserve des Regionalligisten Bahlinger SC außer einer zuweilen doch arg übertriebenen Härte wenig zu bieten, so müssen gegen diesen kampfstarken Gegner erst einmal fünf Tore erzielt werden. „Es war überaus sehenswert, wie wir in beiden Halbzeiten den Ball laufen gelassen haben. In der Tat: Bei den Toren zwei, drei, vier und fünf wurde die Gäste-Abwehr komplett ausmanövriert.

In die Karten spielte dem FVLB im Grütt natürlich das frühe 1:0. Zunächst aber führte die rüde Gangart der Kaiserstühler dazu, dass die Gastgeber den Ausfall von Ausnahmemann Johannes Binkert zu beklagen hatten. Der durchgebrochene Offensivspieler wurde in der 3. Minute von Ardit Uka gnadenlos umgegrätscht. Binkert musste auf dem Platz behandelt werden und sah dann von außen, wie seine Mannschaftsgefährten das Foul an ihm mit dem ersten Treffer bestraften. Den fälligen Freistoßball jagt Leon Riede an den rechten Pfosten, wo der aufgerückte Innenverteidiger Arno Leisinger lauerte und den Abpraller cool verwertete.