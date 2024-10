Fußball: Schützenfest par excellence

Mit einem fragwürdigen Elfmeter ging der Gastgeber durch Lorik Breca in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Wittlingen blieb weiter bissig und erhöhte nach einem Eckball 2:0 (20. ). David Pinke war per Kopf erfolgreich. Dessen jüngerer Bruder Manuel war es, der in der 25. Minute frei vor dem Tor uneigennützig auflegte. Kevin Etienne schob locker zum 3:0 ein. Etienne blieb dann in Minute 28 erneut eiskalt, umkurvte SFS-Goalie Nils Lehmann und erhöhte auf 4:0. Vorangegangen war ein katastrophaler Fehlpass von Schliengens Leon Metzger, der dann auch einige Minuten später von Trainer Jürgen Andres ausgewechselt wurde.

Einen Bärendienst erwies Emanuel Ukaj seinem Team in der 41. Minute. Der Schliengener kassierte die Gelb-Rote Karte, weil er einen Freistoß des Gegners blockte. Quasi mit dem Halbzeitpfiff stellte Breca nach scharfer Hereingabe von Etienne Leisinger per Oberschenkel auf 5:0.