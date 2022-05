Fußball Schuss mit der Pike bringt Sieg

Matchwinner am Samstagnachmittag war Samuel Pisano mit einem Doppelpack. Die Partie ging gleich turbulent los. Erst traf Pisano mit einem Flachschuss vom Sechzehner nach fünf Minuten zur Führung. Nur 60 Sekunden später zappelte der Ball wieder im Netz. Dieses Mal jubelten die Gäste. Nach einem Abspielfehler in der Degerfelder Hintermannschaft erzielte Kalle Heid den prompten Ausgleich. Die Lieler operierten viel mit langen Bällen, um vorne mit ihrer Robustheit die Bälle festmachen zu können. Degerfelden setzte eher auf spielerische Akzente. Das hatte auch damit zu tun, dass Abwehrmann Kevin Balling nicht mitmischen konnte, der sonst für den Ball ganz nach vorne in die Spitze zuständig ist.

Nach dem Seitenwechsel machte der Gastgeber mehr für das Spiel. Folgerichtig traf Pisano aus spitzem Winkel mit der Pike zum 2:1. Anschließend vergaben die Degerfelder gute Möglichkeiten. David Handke traf unter anderem den Pfosten. So blieb es bis zum Ende spannend. Vier Minuten vor Schluss sah Degerfeldens Riccardo Santoro noch die Gelb-Rote Karte. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr. „Die Freude bei uns war natürlich groß. Wir haben jetzt weiter die Chance, in der Liga zu bleiben“, strahlt Vorstand Frank Vollmer. „

Nur zwei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale gegen den FC Tiengen war der TuS Lörrach-Stetten im Heimspiel gegen den SV Weil II schon wieder gefordert. Die Mannschaft von Trainer Faik Zikolli zeigte eine tolle Reaktion auf das 1:8 und behielt gegen die Weiler mit 4:3 die Oberhand.

Dabei lagen die Stettener in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich mit 0:2 in Rückstand. „Das war der Wahnsinn. Wir hätten deutlich führen müssen, bekommen aber zwei Konter und sind hinten. Die Chancenverwertung ist schon die gesamte Saison unser Problem“, haderte Zikolli zunächst, der kurz nach der Pause Muhamadou Krubally ins Spiel brachte. Der Offensivmann war mit seinen beiden Treffern hauptverantwortlich für den „Dreier“. Kurios: Schiedsrichter Artur Schütz konnte nach etwa Stunde nicht mehr weiterpfeifen. Zikolli: „Ich vermute, dass er sich eine Zerrung zugezogen hat.“ Kurz darauf übernahm Mario Janutsch die Spielleitung. Er war eigentlich erst für das Spiel der zweiten Mannschaft des TuS gegen Maulburg im Anschluss eingeplant.