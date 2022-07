Fußball SchwacherVerbandsligist

Nur in der ersten Viertelstunde der Partie wirbelte der Verbandsligist mit seinem Offensiv-Pressing den A-Kreisligisten gehörig durcheinander. In dieser Phase fiel auch der Auggener Führungstreffer. Nachdem Joshua Vogt den Gästestürmer Kaan Boz im Strafraum von hinten in die Beine gegrätscht war, verwandelte Abwehrchef Moritz Walther den Foulelfmeter.

In der Folgezeit hatte der FCA deutlich mehr vom Spiel, doch zu mehr als einem Latten-Kracher von Jones-Yannick Bonsu (33.) reichte es vor der Pause nicht. Wie schon in der vergangenen Saison war die Auggener Abschlussschwäche auch in dieser Pokalpartie offensichtlich. Mit dem 2:0 in der 57. Minute durch Jonathan Ehret war die Messe dann gelesen. Die Hauinger wussten mit ihrer Einsatzfreude zu gefallen, konnten aber offensiv keine Akzente setzen.