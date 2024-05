Den Grenzstädtern geht es in erster Linie um das Prestige. „Wir haben zwar die Teilnahme am Verbandspokal längst sicher, aber die Mannschaft hat nach der 0:3-Schlappe am vergangenen Wochenende in Tiengen noch etwas gutzumachen“, lässt Weils Trainer Anreas Schepperle für einen etwaigen Schlendrian keinen Spielraum im Team. Verzichten muss er allerdings auf den rotgesperrten Marvin Stöhr. Somit fehlt ihm ein Leistungsträger im Angriff.

Das Selbstvertrauen ist beim FC Zell nach dem spektakulären 5:3-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FSV Rheinfelden vor den beiden letzten Saisonspielen gewachsen. Deshalb rechnen sich die Gäste aus dem Wiesental am Samstag ab 15.30 Uhr auch gegen einen in der Rückrunde bärenstarken SV Weil etwas aus. „Weil ist natürlich klarer Favorit, aber wir sind sicherlich nicht chancenlos, wenn die Jungs alle Kräfte mobilisieren“, sieht FCZ-Trainer Michi Schwald dem Hochrhein-Derby optimistisch entgegen. Schwald ist auch froh, dass Kapitän Jonas Krumm von Beginn an spielt. Dagegen stehen hinter dem Einsatz von Marius Lais und David Welte ein Fragezeichen.