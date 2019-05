Fußball Schwald leidet mit seiner alten Liebe mit

FV Lörrach-Brombach II (4.) - FC RW Weilheim (13.); So.; 17.45 Uhr: Eine Woche nach der Spielabsage des FV Lörrach-Brombach II will sich die Mannschaft von Coach Daniel Schulz auf dem Platz wieder von ihrer besseren Seite zeigen. Für die Grütt-Kicker geht es um nichts mehr. Weilheim kämpft noch um den Ligaverbleib. Patrick Keller, Tullio Figuero, Felix Schwarzwälder und die Langzeitverletzten fallen am Sonntag aus.

FC Wehr (16.) - FC Zell (5.); So.; 15 Uhr: Seit 2017 ist Michael Schwald nun schon Trainer des FC Zell. Auch in der kommenden Saison wird Schwald bei den Wiesentälern das Sagen haben. Vor seinem Wechsel nach Zell war der 48-Jährige ein Jahr Co-Trainer des FC Wehr. Gemeinsam mit dem scheidenden Trainer Michael Schenker stieg Schwald 2003 mit dem FC Wehr in die Verbandsliga auf. Nun steht Schwalds Ex-Verein vor dem Abstieg in die A-Klasse. Den Wehrern fehlen derzeit drei Punkte auf den Tabellen-14. „Mir tut es sehr leid, dass Wehr soweit unten steht. In seiner letzten Saison hätte ich Michael Schenker gewünscht, dass er noch einmal die Klasse hält. Er hätte es verdient“, lässt Schwald wissen. Für seine Schützlinge geht es in den verbleibenden Spielen nur noch um die berühmte Goldene Ananas. „Wir können es beruhigt angehen.“ In Wehr müssen die Zeller auf Sebastian Rapp und Simon Wunderle verzichten.