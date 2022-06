Fußball Schwalds familiärer Ausstand

Für Schwald ist nach dem Spiel in Schönau Schluss. Lais ist sich allerdings sicher, dass „einige Vereine Interesse an Michi haben werden. Er wird etwas finden, wo er an seine gezeigten Erfolge anknüpfen kann.“

Und was wäre mit einem Engagement beim FC Schönau? Lais: „Hier ist man noch zufrieden mit meiner Arbeit. Falls Michi Interesse hat, muss er das noch hintanstellen“, lacht der Schönauer Übungsleiter.

Felix Markanic beendet Karriere

In der kommenden Saison nicht mehr mit dabei sein wird auch Felix Markanic. Der 35-Jährige, der vom Team liebevoll „Opa“ genannt wird, lebt seit geraumer Zeit im Raum Bahlingen und nimmt weite Anfahrtswege auf sich. Damit ist nun Schluss. Lais hat die Hoffnung auf ein Comeback aber noch nicht aufgegeben. „Vielleicht merkt er früher als gewünscht, was ihm fehlen wird. Wir werden die Tür nicht schließen. Wir wissen, was wir an ihm haben.“ Vom FC Zell stößt derweil der 19-jährige Lukas Guschel neu ins Team. „Sein Vater ist bei uns Jugendtrainer. Er kennt die meisten Jungs. Das passt“, so Lais.

Für Michael Schwald wird das vorerst letzte Spiel als Trainer des FC Zell sicherlich noch einmal ganz emotional. „Es wäre auch komisch, wenn es nach diesen fünf Jahren nicht so wäre“, sagt Schwald. „Es könnte nicht besser sein, noch einmal ein Derby zu spielen, dazu noch gegen meinen Schwager.“ Trotz der bereits feststehenden Meisterschaft möchte Schwald aber noch einmal die letzten Prozentpunkte aus seiner Mannschaft herauskitzeln. „Da sollte das Derby auch Anreiz genug sein.“ Man darf sich sicher sein, dass Schwalds Schützlinge ihm diesen letzten Wunsch auch gerne erfüllen werden. Doch die Schönauer werden etwas dagegen haben.