Es war nicht unbedingt davon auszugehen, dass der SV Eichsel zur Winterpause erneut auf dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A-West liegt. Großen Anteil daran hat einmal mehr Trainer Manuel Schwarz. Der 38-Jährige wird die Dinkelberger nach drei Jahren zum Saisonende verlassen. Das gab der Verein jüngst bekannt. Schwarz möchte sich einer neuen Herausforderung stellen. „Drei Jahre sind eine gute Zeit“, erklärt der Übungsleiter. 2022 heuerte Schwarz in Eichsel an. In seinem ersten Jahr gelang ihm der Klassenerhalt. In der folgenden Saison spielte der Coach mit seinen Schützlingen die beste Saison der Vereinsgeschichte. Nur ganz knapp war der SVE in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga am FC Hochrhein gescheitert. „Nach dieser Saison hatte ich bereits überlegt, ob ich weitermachen solle - denn eine so erfolgreiche Runde ist schwer zu toppen“, gibt Schwarz zu. Doch nun sieht es danach aus, als könnte Schwarz die Leistung mit seiner Mannschaft zumindest bestätigen. Fünf Punkte beträgt übrigens der Rückstand auf Spitzenreiter SV Weil II, wobei Eichsel ein Spiel mehr absolviert hat. Eine erneute Teilnahme an der Relegation wäre für solch einen kleinen Verein wie den SV Eichsel eine Mega-Leistung. Schwarz‘ Ziel zum Abschied ist aber genau das. Vielleicht endet es dieses Mal sogar im Aufstieg. Das käme wohl einer sportlichen Sensation gleich. An Angeboten wird es Schwarz sicherlich nicht mangeln. Wo es ihn hinziehen wird, ist allerdings noch ungewiss. Einen Nachfolger für Schwarz haben die Eichsler noch nicht gefunden, die Suche läuft.