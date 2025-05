Fußball: Schwere Verletzung überschattet den Befreiungsschlag

Kriminalität 14-Jähriger auf Spielplatz getötet – Tatverdächtiger gefasst

Auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland wird ein 14-Jähriger erstochen. Tatverdächtig ist ein 17-Jähriger, er flüchtet. Am Abend findet ihn die Polizei in einem Versteck.