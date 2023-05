Fußball Sechs Leistungsträger haben bereits verlängert

FSV-Schützenhilfe für den FC Erzingen

Nach den beiden Unentschieden in Endingen und zu Hause im Derby gegen den SV Laufenburg ist es für den FSV-Vorsitzenden an der Zeit, dass seine Mannschaft wieder maximal punktet. „Wenn wir unsere normale Leistung abrufen, sollte das in Kirchzarten kein Problem sein“, mutmaßt D’Rugna. Außerdem wollen die Rheinfelder dem FC Erzingen im Abstiegskampf mit einem Sieg unter die Arme greifen.

In der Tabelle kann sich der Fünfte FSV Rheinfelden auch mit einem Erfolg nicht verbessern. Auf den Vierten SV Weil fehlen vier Zähler.