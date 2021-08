Fußball Seit 25 Jahren kicken die Frauen im Hebeldorf

Und das machte Zimmermann sehr erfolgreich: Schon nach einem Jahr in der Bezirksliga schaffte die Truppe den Aufstieg in die Landesliga, im Jahr 2000 gelang der Sprung in die Verbandsliga, der höchsten Spielklasse in Südbaden, in der sich die Mannschaft etablieren konnte. In Saison 2013/14 gelang der ganz große Coup: Ohne Niederlage qualifizierten sich Hausens Frauen als Verbandsliga-Meister für die Oberliga. Allerdings hatte das Team in dieser höchsten Spielklasse im Ländle Lehrgeld zu bezahlen und stieg postwendend wieder ins Verbandsoberhaus ab.

Dort musste es zwei Jahre später erneut den Abstieg hinnehmen, fand sich in der Landesliga wieder. Dort holte man jedoch ein Jahr später gleich den Titel und spielt seither in der Verbandsliga.

In den beiden zurückliegenden Spielzeiten prägte Corona auch den Frauenfußball beim FC Hausen – zweimal wurde die Verbandsliga-Saison abgebrochen. Wenn es nun Mitte September wieder losgeht, hoffen Trainer und Spielerinnen darauf, nach einer kompletten Saison 2021/22 einen guten Mittelfeldplatz belegen zu können.

Eine gewisse Standortbestimmung sollte heute mit dem Spiel gegen den Gast vom Bodensee möglich sein, sagt Zimmermann. Der freut sich zudem darüber, dass der FCH eine zweite Mannschaft in der Bezirksliga als SG mit dem FC Schönau hat, die als Unterbau fürs Verbandsliga-Team von Jürgen Caputo und Stefan Nopper gecoacht wird. Außerdem wird eine B-Mädchen-Mannschaft ins Rennen geschickt.