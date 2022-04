Fußball Setzt Sportclub Aufwärtstrend fort?

Sieben Punkte aus den vergangenen drei Spielen – damit kann sich SC-Cheftrainer Daniel Kraus zufrieden zeigen. In einer umkämpften Partie unter Flutlicht hat seine Mannschaft am vergangenen Freitag dem vielfachen Deutschen Meister Turbine Potsdam ein torloses Remis abgerungen: „Wir haben uns den einen Punkt gegen die Potsdamerinnen verdient. Es war das erwartet intensive Spiel“, sagt Kraus rückblickend. „Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, es aber nicht geschafft, beim Umschalten die Bälle durch die Schnittstellen zu spielen. Ich glaube aber, dass wir mit dem Punkt zufrieden sein können.“

Durch die zuletzt erfolgreichen Ergebnisse ist der SC auch in der Tabelle weiter nach oben geklettert: „Wir sind auf einem guten Weg, uns zu stabilisieren. Wir haben deutlich weniger Phasen, in denen wir die Kontrolle über das Spiel verlieren. Wir haben ein gutes Pressing, ein gutes Umschaltverhalten“, sagt der Freiburger Cheftrainer. „Wir gehen mit breiter Brust in die Endphase der Liga. Wir wollen alle Spiele bestmöglich bestreiten und am Ende der Saison weiterhin auf dem sechsten Platz stehen. Für die gute Position haben wir lange gearbeitet – die wollen wir jetzt auch nicht mehr hergeben.“