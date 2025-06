Fußball: SG hat alles selbst in der Hand

„Nichtsdestotrotz ist das für uns noch einmal eine echte Prüfung, da wir das Spiel gewinnen müssen. Denn ich gehe nicht davon aus, dass alle Teams hinter uns patzen werden“, sagt Keser. Fakt ist, dass die SG alles in der eigenen Hand hat. Mit einem Heimsieg über den TuS Lörrach-Stetten, für den es schon lange in der Tabelle um nichts mehr geht, ist Wehr-Brennet die Aufstiegsrunde nicht mehr zu nehmen. Selbst ein Remis sollte reichen, da die Tordifferenz der Keser-Elf um sieben besser ist als die des SV Buch und gar um 15 besser als die des FC Zell (siehe auch untenstehenden Artikel).

Doch am letzten Spieltag sind ja schon einige ganz verrückte Dinge passiert, sodass man auch heuer nichts ausschließen sollte. Groß befasst hat sich Keser mit dem FC Emmendingen, der in der Relegation warten würde, übrigens noch nicht. Überhaupt sieht der Übungsleiter dem möglichen Landesliga-Aufstieg mit gemischten Gefühlen entgegen. „Saner Öz hat uns ja jetzt schon verlassen. Marco Hanser hat sich noch nicht entschieden. Nehmen wir mal an, wir steigen auf und spielen in der Landesliga ohne diese beiden Jungs, dann würden uns schon 41 Tore wegbrechen.“