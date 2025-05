Zur neuen Saison gibt es nämlich künftig auch eine Verbandsliga. Zuvor erfolgte der Sprung im Südbadischen Verband von der Landesliga direkt in die Oberliga. Sollte die SG die Relegation also verlieren, würde man zur neuen Saison in der Verbandsliga an den Start gehen.

Gegner überzeugt besonders defensiv

Gegner SG Herbrechtingen-Bolheim spielte in der vergangen Spielzeit in der Württembergischen Verbandsliga und landete nach 18 Spielen auf Rang drei. Neben 505 selbst erzielten Treffern überzeugten die Blau-Weißen besonders in der Defensive und kassierten im Saisonverlauf lediglich 452 Gegentreffer.