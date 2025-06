Fußball: SG MMW begeistert

Simon Stiefvater trifft in dieser Szene zum 1:0. Foto: Hannes Brenneisen

Schon in den Anfangsminuten erarbeitete sich die SG MMW ein optisches Übergewicht und münzte dieses noch in der ersten Halbzeit in eine 2:0-Führung um. Erst tauchte Simon Stiefvater nach tollem Steckpass von Lukas Wetzel frei vor Grenzachs Keeper Florian Heinrich auf und legte den Ball überlegt in die untere rechte Ecke (24.), dann stellte Luke Holwerda mit einem strammen Schuss in die lange Ecke auf 2:0 (39.).

Von den Hausherren kam in der Vorwärtsbewegung im ersten Durchgang deutlich zu wenig. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das zwar und Grenzach/Wyhlen kam nach und nach zu Torchancen. Dennoch waren es die Gäste, welche den nächsten Treffer bejubeln durften.