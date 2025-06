Fußball: SG schreibt den Aufstieg noch nicht ab

An der Niederlage wollte sich Trainer Urs Keser auch gar nicht allzu lange aufhängen, da die Emmendinger an diesem Tag schlicht und ergreifend „zu gut“ waren. Das habe man akzeptiert. Geärgert hat sich die SG allerdings über die Situation vor dem 0:3. „Das dritte Tor ist für mich inakzeptabel, weil Philipp (Bischof) für mich beide Hände am Ball hat und ihm der Gegner den Ball dann aus den Händen schießt. Das sieht man gut auf Video. Für mich war das auch ein bisschen der Knackpunkt, weil wir ganz gut in die zweite Halbzeit gestartet sind und dann so ein Gegentor bekommen“, sagt Keser.

Letzte Begegnung für die Spielgemeinschaft

Der Blick gehe nun aber wieder nach vorne. Das letzte Saisonspiel stehe schließlich vor der Tür. Es ist zugleich die letzte Begegnung für die Spielgemeinschaft aus Wehr und Brennet in ihrer kurzen, aber erfolgreichen gemeinsamen Zusammenarbeit. „Wir wollen uns noch einmal gut verkaufen. Wir wollen zeigen, dass der Hochrhein auch einen guten Zweiten hat und dem Gegner Paroli bieten kann“, betont Keser, der eine besondere Aufholjagd und den Landesliga-Aufstieg noch nicht ganz abgeschrieben hat.