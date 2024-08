Nach einer Weltkarriere bei einigen der besten Klubs in Europa und mit 125 Einätzen für die Schweizer Nationalmannschaft kehrt Xherdan Shaqiri zu seinem Ausbildungsverein zurück. „Shaq“ hat bei seinem Herzensclub einen Dreijahresvertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben. Seine erste Trainingseinheit absolviert der Offensivstar am Dienstag nächster Woche. In der ersten Runde des Schweizer Cups gastiert der FC Basel am Samstag (16 Uhr) noch ohne Shaqiri beim Zweitligisten FC Subingen. Im etwas mehr als 3000-Seelendorf nahe Solothurn gastierten die „Bebbi“ vor 19 Jahren schon einmal im Cup, gewann damals gegen den FC Subingen mit 6:1. Ähnlich hoch dürfte der Sieg für den Super League-Club auch beim zweiten Auftritt ausfallen. Alles andere gehört wohl ins Reich der Fabel. Nach den beiden klaren Auswärtssiegen (3:0 gegen die Grasshoppers, 6:0 gegen Servette Genf) darf man vom FCB ein Schützenfest erwarten. Das Match beim Sechstligisten ist schon seit geraumer Zeit ausverkauft. Aufseiten des Gastes aus der Stadt am Rheinknie fehlt verletzungsbedingt Gabriel Sigua. MRT-Untersuchungen haben ergeben, dass sich der georgische Nationalspieler zwei Bänder im Sprunggelenk gerissen hat und die vordere Syndesmose ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sigua wird folglich wohl für zwei Monate ausfallen, eine Operation ist nicht notwendig.