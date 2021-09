Fußball Sieg beim Spitzenreiter

Doch das Häuflein Aufrechter aus dem Markgräflerland schlug sich beim Favoriten prächtig. Schon nach zehn Minuten schlug es im Kuppenheimer Kasten ein. Nach einer abgefälschten Flanke von Julian Saur jagte Yannis Kalchmidt die Kugel volley in die Maschen. Damit untermauerte Auggens junger Stürmer seine Abschlussqualitäten in dieser Runde.

Erst nach rund 15 Minuten erholte sich Kuppenheim von diesem Schock. Seine erste große Chance bot sich dem Gastgeber, als Simon Götz am zweiten Pfosten lauerte, den Ball aber am rechten Pfosten vorbei ins Aus drosch. Sechs Minuten später war es wieder eine Co-Produktion dieser beiden Kuppenheimer, die Gefahr für das Auggener Tor heraufbeschwor. Der Ball von Götz landete am Pfosten und den Nachschuss parierte Auggens Torhüter Kai Vogler überragend.

In der Folgezeit bestimmten die Gastgeber das Spielgeschehen. Die Gäste aus dem Rebland standen bis zur Pause unter Druck, doch die Kuppenheimer ließen vor dem gegnerischen Tor trotz guter Chancen die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen. Beinahe wäre dem FCA sogar noch das 2:0 gelungen, doch Kalchschmidts Geschoss (40.) ging nach einer Flanke von Saur knapp am Kasten vorbei. „Gemessen an den Torgelegenheiten war unsere Führung zur Pause schmeichelhaft“, konstatierte Giesel.

Drei Minuten nach Wiederanspiel hätte es eigentlich 1:1 stehen müssen. Lucas Grünbacher vernaschte zwei Auggener stand nur noch Vogler gegenüber. Doch der Keeper wehrte den Ball aus vier Metern ab.

Doch damit hatte Kuppenheim sein Offensivpulver verschossen. Danach hatte der FCA die Partie im Griff, verdiente sich den knappen Auswärtssieg durch einen engagierten, couragierten und disziplinierten Auftritt. Kalchschmidt hätte eigentlich nach 58 Minuten auf 2:0 stellen müssen. Der FCA-Stürmer hatte bereits SV-Keeper Maximilian Bachmaier ausgespielt, wurde dann aber im letzten Moment noch von zwei Kuppenheimern erfolgreich gestört.

Der FC Auggen ist nach sechs Spieltagen die große positive Überraschung. „Diese Erfolge hat uns keiner zugetraut.Wir selber, wenn wir ehrlich sind, auch nicht“, betont Giesel. Der Schlüssel des bisherigen Erfolges ist eine überaus stabile Abwehrarbeit. Bei drei Siegen (3:0 und zweimal 1:0) stand beim FCA die Null.