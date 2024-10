Fußball: Siegen die Devise

Gut erholt zeigten sich die Kicker aus dem Grütt am vergangenen Wochenende. Die bittere 0:3-Heimpleite gegen den Bahlinger SC II schüttelte die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Szesniak erfolgreich ab und siegte knapp, aber letztlich ungefährdet mit 1:0 bei Liga-Schlusslicht SV RW Ballrechten-Dottingen. „Auf dem kleinen Kunstrasen muss man auch erst einmal gewinnen“, resümiert Szesniak.

Positiven Schwung mitnehmen heißt es jetzt. „Wir hatten eine gute Trainingswoche“, verrät der FVLB-Coach. Auf dem Papier ist die Sache klar. Für Lörrach, derzeit auf Rang drei der Tabelle, sind drei Punkte fest eingeplant. Szesniak fasst es passend zusammen: „Wir wissen, dass wir die Favoriten sind, aber das ist ein gefährlicher Gegner. Uns wird nichts geschenkt.“ Vorsicht ist dementsprechend geboten. Zählen dürften die Hausherren indes auf die Dienste von Top-Talent Jack Akuegwu. Der 18-Jährige hat einen herausragenden Monat hinter sich. In den vergangenen vier Partien gelangen ihm vier Treffer. Mit einer geschlossenen Leistung am Samstagnachmittag, und der „nötigen Portion Ehrgeiz“, so Thorsten Szesniak, dürften die Aktien des FVLB in dieser Partie hoch sein. „Es liegt am Ende an uns, wie das Match ausgeht“, fasst Szesniak zusammen.