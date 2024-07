Fußball: Siegin pausiert

Kai Schiller reißt sichwieder das Kreuzband

In Bad Bellingen stehen sich am Samstag bereits ab 14 Uhr die beiden Landesliga-Aufsteiger gegenüber. Gastgeber VfR Bad Bellingen geht aktuell in der Vorbereitung, wie viele andere Klubs auch, durch Urlauber und angeschlagene Spieler personell am Stock. Doch beim VfR ist die Gemengelage deutlich schlimmer. Denn Torjäger Tim Siegin muss aus beruflichen Gründen kürzertreten und steht dem Landesliga-Neuling somit während der gesamten Vorrunde nicht zur Verfügung. Das ist ein schwerer Schlag, denn auch Trainer Peter Johann weiß, dass diese Tormaschine nicht zu ersetzen ist. Doch nicht genug der Hiobsbotschaften: Nach langer Verletzungspause wieder fit, hat sich Kai Schillinger erneut einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt die komplette kommende Saison aus. Dennoch steckt Johann den Kopf nicht in den Sand: „Das Team hat in den Testspielen durchaus erkennen lassen, dass es in der Lage ist, in der Landesliga den Klassenerhalt zu realisieren.“ Und im Pokal will der gewiefte VfR-Trainer mit seiner Mannschaft „unbedingt in die nächste Runde einziehen“.