Fußball Siegins nächster Schritt?

Wo bekanntlich eine Tür zugeht, öffnet sich eine andere. So geschehen auch bei Siegin, der nun mit dem Bahlinger SC in Kontakt steht. Beim Oberliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger schaute Siegin schon zweimal im Training vorbei. „Nun gucken wir mal, was da rauskommt. Das wäre eine Super-Adresse“, meint Gottschling. „Wir würden zwar einen guten Mann verlieren, aber es wird Zeit, dass Tim den nächsten Schritt macht.“

Ein Sieg, und der Ligaerhalt ist sicher

Den entscheidenden Schritt möchte der VfR am Sonntag, 15 Uhr, bei den Sportfreunden Elzach-Yach machen. Mit einem Sieg ist der Klassenerhalt im Trockenen. „Eigentlich ist das ja unglaublich, aber wir haben 38 Punkte und sind immer noch nicht sicher“, sagt Gottschling, der auf den kompletten Kader zurückgreifen kann.

Eventuell ist bereits am Sonntagmorgen alles klar, dann nämlich, wenn der FC Freiburg-St. Georgen beim FC Emmendingen nicht gewinnt. „Wie auch immer, wir wollen die Punkte.“ Gottschling geht von vier Absteigern aus. „Dann sind wir sicher, brauche keinen Rechenschieber und sind nicht auf verschiedene Abstiegskonstellationen angewiesen.“

Die Anspannung sei derzeit groß, schließlich gehe um viel. Somit klappe es spielerisch auch nicht so, wie man sich das gerne vorstelle. „Wichtig ist aber, dass da kein Schlendrian reinkommt“, macht der VfR-Übungsleiter klar.

Und so sei es auch am Ende völlig in Ordnung, wenn man zwar nicht den besten Tag erwische, aber alles reingehauen habe. „Gehen wir so in das Spiel in Elzach-Yach, dann sollte es reichen“, meint Werner Gottschling. Schließlich hat der kommende Gegner mit dem Abstieg nichts mehr zu tun.