Fußball: Siegtreffer in der Nachspielzeit

„Ich gehe nicht davon aus, dass wir sie noch bekommen. Da müsste schon einiges passieren.“ Die Partie auf dem Kunstrasenplatz im Nonnenholz war zunächst geprägt von gegenseitigem Respekt. Weder Weil noch Eichsel wollte sich einen Fehler erlauben. Nach dem Seitenwechsel stellten die Gastgeber um, pressten deutlich aktiver als noch in den ersten 45 Minuten. Damit tat sich Eichsel rund zehn Minuten schwer, die Schwarz-Elf fand danach aber wieder besser in die Partie und spielte sich in der Schlussphase auch zahlreiche Torchancen heraus. Patrick Baumgartner war es dann, der seine Eichsler nach 72 Minuten per Elfmeter in Führung brachte. Die Führung hielt jedoch nur für kurze Zeit. Abdelbari Benai glich fünf Zeigerumdrehungen später nach einer Standardsituation aus.

Vieles sah in der Folge nach einem Remis aus, doch in der Nachspielzeit hatten schließlich die Eichsler das bessere Ende für sich. Nach einer Ecke und anschließendem Gewusel landete der Ball bei Tolga Odabas, der sehenswert ins lange Eck versenkte. Der 29-Jährige läuft seit vergangenem Sommer in den Kellermatten auf. Zuvor hatte Odabas auch lange für den SV Weil gespielt, erst in der Jugend, später in den Aktivmannschaften. Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hätte nun besser wohl nicht laufen können. „Das wir am Ende noch den Sieg holen, war der Hammer. Wille und Einsatz haben bis zur letzten Sekunde gestimmt“, freut sich auch Schwarz mächtig über den „Dreier“.