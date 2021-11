Fußball „Sind der Exot in dieser Liga“

In der Folge hatte der FVLB zwar Chancen auf den Anschlusstreffer, doch der Ball zappelte einfach nicht im Netz. Mit zwei Zählern nach zwölf Begegnungen wird es mit dem Ligaverbleib wohl nichts. Da braucht man kein Prophet zu sein. „Wir sind einfach der Exot in dieser Liga. Der Jahrgang, der in dieser Saison Oberliga spielt, kann gar nichts dafür. Wenn Corona nicht wäre, wären wir schon vor zwei Jahren abgestiegen. So ehrlich muss man sein.“ Meier weiter: „Wir haben eine sehr gute Verbandsligamannschaft beisammen. Gegen die Teams, die auch unten in der Oberliga stehen, sind wir ebenbürtig. Der Rest ist uns aber einfach überlegen.“ Daher hat die Mannschaft beschlossen, die Tabelle auszublenden. „Wir haben unsere eigene Tabelle. Da schauen wir, was gut und was nicht so gut lief. Für die Jungs geht es darum, zu kämpfen, untereinander Respekt zu zeigen, und wenn man schon verliert, dann mit Anstand.“