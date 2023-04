Fußball „Sind jetzt gut im Rennen“

Ihre Mannschaft hat in den bisherigen vier Spielen in der Frühjahrsrunde starke zehn Punkte gesammelt und nun die direkten Abstiegsplätze verlassen. Sind Sie von dieser Entwicklung selbst ein wenig überrascht?

Vor allem in den Heimspielen hatten wir natürlich auf Erfolge gehofft. Dass es jetzt so gut lief, ist schon ein bisschen unerwartet. Man muss auch dazu sagen, dass wir das nötige Spielglück und mit Luca Branca einen Torwart in Topform haben. In Hausen hat er nach fünf Minuten einen Elfmeter gehalten und etliche Großchancen zunichte gemacht. Auch gegen Bamlach brachte Luca den Gegner mit mehreren Paraden zur Verzweiflung. Wir sind jetzt gut im Rennen, müssen aber weiter dran bleiben und dürfen nicht nachlassen. Für uns geht es am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel beim FVLB II weiter.