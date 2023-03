Fußball „Sind noch lange nichtim Zenit“

Wir hatten Mühe bei eigenem Ballbesitz, Ruhe in unser Spiel zu bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und sehr tief verteidigt. Das hat besser funktioniert. Es gibt einfach solche Spiele, in denen nicht so viel gelingt. Da ist es wichtig, dass man gut gegen den Ball arbeitet und den Vorsprung verteidigt. Nach dem Spiel fragt keiner mehr nach dem wie. Wir haben die drei Punkte. Jetzt heißt es: Mund abputzen und weiter geht’s.