Fußball: So geht es in der Champions League weiter

Für Leverkusen gibt es bei der Auslosung am Freitag noch keine Neuigkeiten. Mögliche Gegner des deutschen Meisters im Achtelfinale sind der FC Bayern, Real Madrid, Manchester City oder Celtic Glasgow.

So funktioniert der neue Modus?

In der K.-o.-Phase werden wie gewohnt Hin- und Rückspiele gespielt. Die Teams, die die Ligaphase auf einem besseren Tabellenplatz abgeschlossen haben, haben in den Playoffs im Rückspiel Heimrecht. Dortmund und Bayern haben diesen Vorteil. Im Achtelfinale darf das direkt qualifizierte Team zunächst auswärts ran, damit auch Leverkusen. Ab dem Viertelfinale wird ausgelost, wer in welchem Spiel Heimrecht hat.

Wann geht es weiter?

Die Hinspiele der Playoffs finden am 11. und 12. Februar statt, die Rückspiele steigen eine Woche später am 18. und 19. Februar. Am 21. Februar werden die Achtelfinals ausgelost. Die Runde der besten 16 Teams wird am 4./5. sowie 11./12. März ausgespielt. Das Finale findet am 31. Mai in München statt.