Fußball: So in der Form noch nicht erlebt

SV Waldhaus (10.) - FC Zell (3.); So.; 15 Uhr: Mit seinen 54 Jahren hat Zell-Coach Michael Schwald schon einiges erleben dürfen. Einen solch engen Dreikampf zu diesem Zeitpunkt der Saison um die Meisterschaft ist allerdings auch Schwald neu. „Das hatte ich in der Form noch nicht, aber so ist es ja auch interessant“, sagt er. Mit 50 Punkten rangieren seine Schützlinge derzeit auf Tabellenplatz drei hinter Wehr-Brennet (51) und Primus Wittlingen (52). Am 24. Mai kommt es im Brühlpark dann zum großen Spiel gegen die Wittlinger. Bis dahin gilt es, weiter fleißig zu punkten, um Meisterschaft und Aufstieg möglicherweise später sogar in der eigenen Hand zu haben. Sollten alle das Pokal-Halbfinale am Donnerstag verletzungsfrei überstanden haben, muss Schwald lediglich auf Tim Eckert und David Welte verzichten.

TuS Lörrach-Stetten (6.) - SV Jestetten (14.); Sa.; 15 Uhr: Da die Reservemannschaft der Stettener in der Kreisliga A-West um den Klassenerhalt kämpft, halfen am vergangenen Wochenende unter anderem Fabio Viteritti oder Buba Ceesay (sah Rot) beim Team von Trainer Andreas Schatz aus. „Wir werden schauen, wie es personell in dieser Woche aussieht und dann natürlich die ‚Zweite‘ wieder bestmöglich unterstützen. So wie es eigentlich jeder Verein macht“, erklärt Sascha Müller, Trainer der ersten Mannschaft. Obwohl sein Team dadurch natürlich an Qualität einbüßt, ist diese Maßnahme für den 45-Jährigen total in Ordnung, schließlich geht es für die Müller-Elf zumindest nicht mehr um Auf- oder Abstieg. „Es geht immer um den Verein als Ganzes. „Wir wollen, dass die zweite Mannschaft in der Kreisliga A die Klasse hält.“ Müller konnte der Rotation trotz der Niederlage gegen Schliengen auch etwas Positives abgewinnen: „Wir hatten einige A-Juniorenspieler dabei, die alle nächste Saison dazustoßen werden und jetzt schon Bezirksliga-Luft schnuppern können.“