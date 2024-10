Fußball: „So schnell gebe ich nicht auf“

Herr Cascio, beim 1:4 gegen den FV Lörrach-Brombach II hat Ihre Mannschaft schon die fünfte Saisonniederlage kassiert. Wieso hat es wieder nicht für Zählbares gereicht?

Das war ein Spiel, das du verlieren kannst, aber nicht musst. Wir belohnen uns einfach nicht. Wir waren personell endlich mal richtig gut aufgestellt, es hat nur ein Mann gefehlt. Wir haben auch kein schlechtes Spiel gemacht. Beim Stand von 1:1 müssen wir eigentlich das 2:1 erzielen. Stattdessen bekommen wir das Gegentor und sind in Rückstand. Anschließend gehen wir auf das 2:2, werden aber ausgekontert und verlieren am Ende 1:4. So läuft es momentan leider bei uns.